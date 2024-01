Ritrovati a Canicattì due escavatori rubati la scorsa notte a Villaggio Mosè 

Due escavatori rubati nella notte tra mercoledì e giovedì nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento, sono stati ritrovati dai carabinieri in un capannone in contrada Giuliana a Canicattì. I militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare i due mezzi pesanti grazie al Gps che era stato installato. La vicenda scaturisce dal furto dei due escavatori.

Il titolare dell’impresa si era presentato alla polizia denunciando il fatto. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra mobile di Agrigento, hanno avuto un’accelerata immediata. Sono stati i carabinieri a ritrovare gli escavatori in un capannone in disuso da diversi anni nella zona periferica di Canicattì. I ladri, probabilmente, li avevano momentaneamente parcheggiati per poi spostarli.