Sambuca, quarta vittima nella Rsa: evacuata casa di riposo

Quarta vittima all’interno della Rsa di Sambuca di Sicilia dove negli scorsi giorni si è scoperto un focolaio che ha portato la Regione a istituire la zona rossa a partire dal pomeriggio di oggi. E’ la seconda vittima in poche ore. Le condizioni dell’uomo, un ottantenne originario della provincia di Palermo, erano apparse critiche. E intanto è stata disposta l’evacuazione dell’intera struttura dove si riscontrano ben 45 casi di coronavirus: 31 ospiti e 14 operatori.

In serata sono arrivati in struttura tre medici del 118 per visitare operatori e anziani ospiti della struttura. Disposta l’evacuazione graduale in base a saturazione, temperatura corporea e patologie delle persone. Verranno posti in strutture ritenute adeguate con assistenza. L’evacuazione è stata disposta anche in base alla già programmato sanificazione urgente dei locali della casa di riposo.