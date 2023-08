San Calogero a Porto Empedocle, il Questore: “Stop a mafiosi e banditi alla guida del corteo”

Sì alla religione e alla tradizione ma da svolgere in sicurezza, non in maniera selvaggia e nel pieno rispetto delle regole. Il questore di Agrigento Emanuele Ricifari, in un incontro con la stampa, fissa i paletti per gli imminenti festeggiamenti di San Calogero a Porto Empedocle in programma per la prima settimana di settembre. L’appuntamento, storicamente, richiama un gran numero di fedeli e persone. Negli ultimi giorni si sono verificate tensioni con i portatori del Santo che non hanno “gradito” la nuova stretta sulla manifestazione.

Il questore Ricifari ha fatto il punto della situazione: “Salvaguardare la tradizione ma non consegnarci alla prepotenza dei banditi. Che credibilità possono avere le Istituzioni che partecipano ad una manifestazione chiedendo collaborazione al cittadino quando poi mettiamo il cafone o il mafioso in testa al corteo? Tutti devono rispettare le regole. Il mio invito è quello di collaborare, partecipare in massa e in sicurezza ed isolare gli imbecilli e non applaudirli o sostenerli”.

Il questore di Agrigento racconta le tensioni degli ultimi giorni e annuncia una stretta sulla kermesse: “La Questura non vuole smantellare nessuna festa ma bisogna seguire le regole. Adesso basta. Negli incontri che in questi giorni abbiamo tenuto per preparare il servizio ho sentito di tutto: c’è chi ha minacciato il parroco, chi gli amministratori e c’è chi addirittura ha paventato la possibilità di non far uscire il Santo oppure organizzare risse pilotate. Questo non esisterà più, così come non dovranno esserci situazioni selvagge o inchini casuali davanti le case dei mafiosi.”