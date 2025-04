Sanità, Iacolino confermato alla guida del Dipartimento pianificazione strategica 

La giunta regionale, presieduta dal presidente Renato Schifani, ha prorogato il contratto del direttore generale del dipartimento della Pianificazione strategica, fino alla pubblicazione dell’atto d’interpello per la nuova nomina.

“Siamo oltre la farsa, oltre il ridicolo. La sanità siciliana è allo sbando, le liste d’attesa rimangono infinite, i casi di mala sanità si susseguono, la fuga di medici e infermieri è ininterrotta, 3300 esami istologici vengono refertati con un anno di ritardo mentre i tumori avanzano e la gente muore, la percentuale di spesa sul PNRR è irrisoria (si parla del 7,1%) con ritardi ormai incolmabili soprattutto nella costruzione delle Case di Comunità e Schifani conferma il capo del Dipartimento per la pianificazione strategica, Iacolino, uno dei principali responsabili di tutto questo disastro”. Lo dice Fabrizio Micari, componente dell’esecutivo di Iv Sicilia. “Ma la giustificazione è da teatro dell’assurdo: lo conferma per non rallentare l’azione amministrativa e compromettere il raggiungimento degli obiettivi di spesa sul Pnrr! Siamo al 7,1% a poco più di un anno dalla scadenza e Schifani conferma Iacolino per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi? Schifani conferma di non aver nessun rispetto per l’intelligenza dei siciliani”, conclude.