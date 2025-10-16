Agrigento

Scatta la perquisizione e vengono trovate cento banconote false, denunciato 18enne

A finire nei guai un diciottenne tunisino, residente a Favara ma domiciliato ad Agrigento

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno denunciato un diciottenne tunisino, residente a Favara ma domiciliato ad Agrigento, per l’ipotesi di reato di spendita e possesso di banconote false. I militari dell’Arma, a margine di indagini, hanno eseguito una perquisizione in una casa del centro storico riconducibile al giovane.

L’ispezione ha dato esito positivo poichè sono state rinvenute ben 100 banconote false di diverso taglio. L’attività investigativa nasce dalle segnalazioni di numerosi commercianti che hanno raccontato di un anomalo giro di soldi falsi soprattutto in pezzi di venti e cinquanta euro. Ulteriori indagini sono in corso per capire la provenienza di quel denaro falso. 

