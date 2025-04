Schianto auto-moto tra Naro e Canicattì, un ferito grave trasferito in elisoccorso

Un brutto incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada statale 410 dir, tra Naro e Canicattì. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e una moto di grossa cilindrata. Cinque le persone coinvolte nel sinistro, quattro delle quali erano a bordo del veicolo.

Il bilancio è di un ferito in gravi condizioni, trasportato immediatamente in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Si tratta della persona alla guida di una moto di grossa cilindrata. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Naro, il personale medico e i Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Il traffico al momento è bloccato.