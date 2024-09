Schianto frontale tra auto ad Aragona, sei feriti: due sono gravi 

Un pauroso incidente stradale si è verificato la scorsa notte ad Aragona dove si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Il bilancio è di sei persone ferite due delle quali risultano in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione il conducente di una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiano in tutto cinque ragazzi, avrebbe perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare frontalmente contro un’altra auto. In quest’ultima viaggiava una coppia originaria di Messina in vacanza nell’agrigentino.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che, a bordo di quattro ambulanze, hanno immediatamente trasferito i feriti in ospedale. Due di loro in codice rosso mentre altri quattro in codice giallo. I carabiniere si sono occupati dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.