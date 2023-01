Schianto sulla Agrigento-Palermo, grave automobilista favarese

Un brutto incidente stradale si è verificato pochi minuti fa lungo la strada statale 189″Della Valle del Platani” in prossimità di Casteltermini. Lo schianto, avvenuto al chilometro 42, ha interessato un mezzo pesante di proprietà di un vivaio e una Bmw.

Il conducente di quest’ultima, un uomo di Favara, è rimasto gravemente ferito ed è stato immediatamente trasportato in ospedale.

Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, ad estrarlo dalle lamiere dell’automobile. Presenti anche i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e il personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.