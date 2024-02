Schianto sulla strada statale 123, morto 67enne di Canicattì 

Non c’è stato nulla da fare per Antonino Mulè, 67 anni, di Canicattì, deceduto nelle scorse nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Caltanissetta dove era stato ricoverato in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella giornata di giovedì. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto lungo la strada statale 123, arteria che collega Palma di Montechiaro a Canicattì.

L’uomo era alla guida di una moto-ape quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto contro un’utilitaria. Le condizioni di Mulè sono apparse fin da subito gravi e per questo motivo ne era stato disposto il trasferimento immediato all’ospedale Sant’Elia. Lievemente ferito, invece, il conducente dell’altro veicolo. Saranno i carabinieri ad occuparsi delle indagini che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.