Sciacca, 10 contagiati (solo un trasferimento) da Coronavirus ma si attende conferma ufficiale; il messaggio del sindaco Valenti (vd)

Sale a 10 il numero di persone contagiate dal Coronavirus a Sciacca.

A rivelare il dato sono stati i risultati dei circa 70 tamponi eseguiti sul personale sanitario e sui pazienti dell’ospedale “Giovanni Paolo II” dopo che, venerdì scorso, era stato accertato il caso di contagio da Covid-19 di una dottoressa del reparto di Medicina, tuttora ricoverata all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Tamponi praticati a tutti i soggetti che, si presume, fossero venuti a contatto col medico. Il reparto di Medicina è tuttora in quarantena.

Il dato, tuttavia, deve trovare ancora conferma ufficiale – anche se pochi sono le possibilità di smentita – e ciò avverrà domattina quando si pronunceranno i medici dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma chiamati ad esaminare i risultati dei tamponi ritenuti a rischio.

A Sciacca, ieri sera tardi nel reparto di medicina devono essere arrivate delle conferme positive sui tamponi perchè hanno fatto subito allontanare i parenti che assistevano i malati che si sono messi in auto-isolamento nelle loro case.

Stamattina nel reparto maschile sono rimasti solo 8 malati, alcuni dei quali certamente positivi.

Dalle notizie in nostro possesso, sempre a Sciacca, è stato disposto un solo trasferimento dettato non tanto da situazioni di criticità bensì dal fatto che si tratta di un paziente ottuagenario e quindi è stata usata una precauzione maggiore.

La macchina sanitaria agrigentina, guidata da Alessandro Mazzara, è in piena efficienza e gira a tutto regime. Proficua ed efficace è la collaborazione ed il coordinamento con Prefettura e assessorato regionale Sanità.

Mazzara (con gli altri interlocutori istituzionali) ha predisposto un programma di intervento sul territorio che va ben oltre i presidi sanitari esistenti. Inoltre, quattro volte al giorno viene stilato una sorta di bollettino per conoscere eventuali aumenti di casi di contagio.

Si registra, inoltre, l’intervento del sindaco di Sciacca, Francesca Valenti con un messaggio audio-video, questo:

Coronavirus, il messaggio del sindaco di Sciacca

Francesca Valenti

Insomma, la situazione, al momento, è veramente sotto controllo e non si registrano particolari tensioni anche se, dall’Asp di Agrigento fanno sapere che è assolutamente necessario rispettare i protocolli, ormai noti a tutti, per limitare i danni ed impedire altri contagi.

In Sicilia, al momento, la situazione è questa: sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 53 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 18 pazienti (sei a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare.