Sciacca, cadavere di una 25enne trovato in strada: prende quota ipotesi suicidio

Il cadavere di una venticinquenne (italiana e non cinese come filtrato in un primo momento) è stato rinvenuto questa mattina in strada lungo via Lido, a Sciacca. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti di polizia del locale commissariato.

In un primo momento si era pensato ad un incidente con il coinvolgimento di un pirata della strada ma, con il passare del tempo, prende sempre più corpo l’ipotesi del suicidio. La giovane, secondo quanto stanno ricostruendo gli investigatori, si sarebbe lanciata dal balcone di un’abitazione. In corso i necessari accertamenti per fare luce su quanto accaduto. Si sconoscono al momento i motivi del gesto.