Sciacca, cede droga a un minore: giudizio direttissimo per 18enne

Avrebbe ceduto circa 100 grammi di hashish a un minore e per un diciottenne di Sciacca, incensurato, la Procura della Repubblica ha disposto il giudizio direttissimo. Il difensore, l’avvocato Francesco Graffeo, ha chiesto al giudice i termini a difesa e dunque un rinvio per un rito alternativo, probabilmente il patteggiamento. Il diciottenne il 26 febbraio scorso avrebbe effettuato una cessione di droga a un minore per il corrispettivo di 370 euro. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sciacca. Avrebbe anche detenuto nella propria abitazione circa 18 grammi della sostanza stupefacente e una ingente somma di denaro, 5.700 euro.