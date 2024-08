Sciacca, donna prende a pugni operatrice di una comunità per minori: indagini 

Momenti di tensione a Sciacca dove nel pomeriggio di ieri una donna avrebbe aggredito una operatrice di una comunità per minori. Il fatto è avvenuto davanti a tanta gente che si trovava per strada. Secondo una prima ricostruzione la donna, che non sarebbe di Sciacca, si sarebbe scagliata contro l’operatrice prendendola a pugni. Poi si sarebbe allontanata con i due figli che erano stati assegnati dal tribunale proprio alla comunità in cui lavora l’operatrice. Al via le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire esattamente quanto accaduto.