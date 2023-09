Sciacca, minaccia e picchia la moglie: denunciato pensionato 

Avrebbe vessato, minacciato e anche colpito più volte la moglie gestendo in esclusiva le finanze della famiglia e non permettendole di vedere un centesimo. La donna, dopo mesi di sofferenze, decide di andare dai carabinieri e denunciarlo. È successo a Sciacca dove un pensionato settantenne del posto è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica. Le ipotesi di reato sono minacce e maltrattamenti in famiglia.

La donna ha raccontato ai carabinieri di subire pressioni e violenze da diversi mesi. L’ultima lite, in cui sarebbe anche stata aggredita, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Così la donna è andata dai carabinieri e ha denunciato il marito. Immediatamente è stato attivato il “codice rosso”, un protocollo speciale che mira a tutelare le vittime di violenza.