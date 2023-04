Sciacca, trattore finisce in un burrone: morto ottantenne  

Tragedia sul lavoro a Sciacca. Un agricoltore di ottanta anni – Salvatore Augello – è deceduto dopo essere precipitato in un burrone mentre si trovava a bordo del suo trattore. L’incidente è avvenuto in contrada Nadorello. Inutili i tentativi di soccorso, l’anziano era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sciacca. Bisogna capire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che l’uomo possa avere accusato un malore prima di precipitare nel burrone con il trattore.