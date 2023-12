I Carabinieri di Sciacca hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca, un cinquantasettenne di Caltabellotta per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo, fermato dai militari dell’Arma per un controllo è stato trovato in possesso di due coltelli di genere vietato. Le armi sono state poste sotto sequestro.