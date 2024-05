Scontro auto-bici a Naro, bambino di 10 anni in ospedale 

Incidente in viale Aldo Moro a Naro. Un bambino a bordo della sua bici è rimasto ferito a seguito di scontro con un’auto. Non si hanno ancora notizie sulla prognosi del bambino di 10 anni che è stato trasferito in ambulanza presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I carabinieri sul posto per i rilievi del sinistro stradale.