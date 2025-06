Scontro auto-moto al bivio tra Villaseta e Porto Empedocle, un ferito 

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio tra Porto Empedocle ed il quartiere di Villaseta. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il centauro alla guida del mezzo a due ruote, finito rovinosamente sul selciato. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e ha riportati alcune contusioni e un trauma al braccio. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha soccorso l’uomo. Ad occuparsi dei rilievi sono i vigili urbani di Porto Empedocle mentre la polizia ha pensato alla viabilità.