Scontro auto – Tir: un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, in un incidente lungo la strada statale 190 Riesi-Sommatino. Secondo i primi accertamenti la vittima – il commerciante 55enne Placido Gliozzo, originario di Siracusa, ma da anni a Riesi – viaggiava a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con un tir. Il ferito è un 64enne che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta in codice giallo.

La statale è stata provvisoriamente chiusa al transito. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.