Scontro frontale tra auto all’ingresso di Porto Empedocle, due feriti in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 115, all’ingresso di Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli. Il bilancio è di due persone ferite. Entrambe sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Hanno riportato traumi sparsi ma le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Uno dei feriti è rimasto per qualche minuto bloccato all’interno dell’abitacolo prima di essere entrato dai Vigili del fuoco. Sul posto, oltre i Vigili del fuoco, sono intervenuti, polizia e soccorritori del 118. Non è ancora chiara la causa dell’incidente, avvenuto nella strada che da Realmonte porta a Porto Empedocle.