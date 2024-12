Scontro in galleria tra Palma di Montechiaro e Agrigento: ferito un ventiseienne

Scontro tra un’Alfa Romeo 147 e una Fiat Tipo in una delle gallerie della Strada Statale 115 nel tratto che collega Palma di Montechiaro ad Agrigento. Un ventiseienne è stato estratto dalle lamiere di una delle vetture dai Vigili del Fuoco e condotto in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e per la gestione della viabilità.