Scoperta coltivazione di marijuana a Palma di Montechiaro, arrestato 50enne

Venticinque piante di marijuana con un sistema di ventilazione, illuminazione e aerazione perfettamente funzionanti. Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato G.L., 50 anni, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Il blitz è scattato lo scorso 18 marzo quando i poliziotti hanno eseguito una perquisizione in un immobile, non di proprietà dell’indagato, ma di fatto gestito dallo stesso.

All’interno dello stabile è stata rinvenuta una vera e propria serra di marijuana con illuminazione, aerazione e strumenti idonei a misurare umidità e temperatura dell’ambiente. Contestualmente è stato scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’uomo, al termine della perquisizione, è stato arrestato. L’indagato, difeso dall’avvocato Rosanna Avanzato, comparirà oggi davanti il giudice per l’udienza di convalida del provvedimento.