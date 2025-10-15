Apertura

Sessantenne in prognosi riservata dopo essere stato picchiato da almeno tre persone, indagini 

La vicenda è ancora tutta da chiarire ma, secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di una vera e propria spedizione punitiva

Da Redazione

Un sessantenne si trova ricoverato in prognosi riservata dopo aver subito un pestaggio da almeno tre persone. È avvenuto a Canicattì nei pressi della chiesa evangelica. L’uomo è stato ritrovato privo di sensi sul selciato con evidenti traumi e ferite alla testa.

La vicenda è ancora tutta da chiarire ma, secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di una vera e propria spedizione punitiva. Ci sarebbe, infatti, stata una lite tra il sessantenne e un gruppo di romeni probabilmente per questioni di vicinato. Dopo una discussione tra il sessantenne e una donna sarebbero arrivati i rinforzi in soccorso di quest’ultima. Il sessantenne è stato così picchiato e lasciato sul selciato.

I poliziotti hanno avviato le indagini identificando alcuni soggetti di nazionalità rumena. La loro posizione è al vaglio. Il canicattinese, invece, dopo un primo ricovero all’ospedale Barone Lombardo è stato trasferito a Caltanissetta. 

