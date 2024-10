Shock Akragas, Rigoli chiude il rapporto con la società

Mister Pino Rigoli interrompe il rapporto di collaborazione con l’Akragas.

Lo ha comunicato la società secondo la quale l’allenatore Pino Rigoli, dopo un confronto con la squadra, ha deciso di sciogliere il rapporto di collaborazione con l’Akragas per sopravvenute divergenze tecniche con la squadra.

Una decisione che lascia di stucco il popolo biancazzurro che si interroga su cosa non stia funzionando in seno al club che si trova in ultima posizione in classifica e domenica ospiterà la capolista.