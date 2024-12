Si spaccia per la figlia di un’anziana e incassa quasi duemila euro, indagini 

Si spaccia per la figlia inviando un messaggio whatsapp ad un’anziana dicendo di aver smarrito il cellulare e di aver bisogno di due ricariche dall’importo complessivo di quasi duemila euro. Ennesima truffa nell’agrigentino.

Questa volta è toccato ad una ottantaseienne di Sciacca cadere nelle maglie dei balordi. Qualcuno, fingendosi la figlia, l’ha contattata incassando due bonifici per un importo complessivo di 1.980 euro. Soltanto in un secondo momento l’anziana ha capito di essere stata truffata e così non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire agli autori del raggiro.