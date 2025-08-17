Si tuffa da scogliera a Polignano, morto 22enne catanese

E’ morto il 22enne di Catania soccorso nel tardo pomeriggio di oggi a Polignano a Mare (Bari) dopo un tuffo da un’altezza di circa 6 metri. Secondo quanto riferito da fonti mediche, il giovane ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale.

Il recupero del ragazzo e’ stato particolarmente complesso: sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e un’ambulanza del Servizio di Emergenza Territoriale. Il giovane e’ stato defibrillato piu’ volte sul luogo dell’incidente e durante il trasporto. All’arrivo al pronto soccorso, il paziente era in arresto cardiaco da PEA (attivita’ elettrica senza polso), una condizione in cui il cuore presenta attivita’ elettrica ma non una contrazione efficace. I medici hanno tentato la rianimazione per oltre un’ora, senza esito.

Il decesso e’ stato infine constatato poco dopo.