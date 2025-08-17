Apertura

Si tuffa da scogliera a Polignano, morto 22enne catanese

Il giovane è morto dopo un tuffo da un'altezza di circa 6 metri

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

E’ morto il 22enne di Catania soccorso nel tardo pomeriggio di oggi a Polignano a Mare (Bari) dopo un tuffo da un’altezza di circa 6 metri. Secondo quanto riferito da fonti mediche, il giovane ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale.

Il recupero del ragazzo e’ stato particolarmente complesso: sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e un’ambulanza del Servizio di Emergenza Territoriale. Il giovane e’ stato defibrillato piu’ volte sul luogo dell’incidente e durante il trasporto. All’arrivo al pronto soccorso, il paziente era in arresto cardiaco da PEA (attivita’ elettrica senza polso), una condizione in cui il cuore presenta attivita’ elettrica ma non una contrazione efficace. I medici hanno tentato la rianimazione per oltre un’ora, senza esito.

Il decesso e’ stato infine constatato poco dopo. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Cane lanciato dal cavalcavia, da Aidaa taglia di mille euro
Apertura

Lite con pistolettata, uomo ferito a Ribera
Catania

I funerali di Pippo Baudo il 20 agosto a Militello Val di Catania
Agrigento

E’ morto l’ortopedico Mimmo Contino
Sicilia by Italpress

Schifani “Pippo Baudo mancherà a tutti i siciliani”
Agrigento

Settimana pirandelliana, successo di “Notturno Pirandelliano” nel primo appuntamento al Teatro dell’Efebo