“Sorpreso con quasi 50 grammi di marijuana”, denunciato ravanusano

Gli agenti della Squadra mobile di Agrigento, a margine di un controllo scattato a Licata, hanno denunciato un quarantaquattrenne di Ravanusa per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, infatti, è stato sorpreso in possesso di quasi cinquanta grammi di marijuana. Il controllo è scattato negli scorsi giorni in seguito a ripetute segnalazioni di cittadini del posto che lamentavano uno strano giro di persone. In effetti la “dritta” si è rivelata fondata e, al termine dell’accertamento della polizia, è stata sequestrata la droga.