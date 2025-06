Spaccio di cocaina a Licata, 65enne arrestato dopo condanna a sette anni 

I carabinieri della Compagnia di Licata, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Agrigento, hanno arrestato Giuseppe Zirafi, 65 anni. L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per questo condannato in appello a 7 anni di reclusione.

I carabinieri, dopo le formalità di rito, hanno trasferito il licatese nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. La vicenda risale all’estate 2022. Zirafi venne sorpreso in possesso di 241 grammi di cocaina purissima suddivisa in pietre. La droga era nascosta in barattoli sotterrati in un terreno adiacente all’abitazione dell’uomo.