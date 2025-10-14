Strade allagate, fango e detriti: disagi a Cammarata e nella Valle del Platani (VIDEO)
Il traffico è bloccato per un allagamento causato dalle forti piogge che stanno interessando la zona
Su un tratto in direzione Agrigento della strada statale 189 ”della Valle del Platani” all’altezza di Vicari (Palermo), il traffico è bloccato per un allagamento causato dalle forti piogge che stanno interessando la zona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino delle normali condizioni di viabilità il prima possibile.
“Si informa che la Strada Provinciale Cammarata–Vallelunga è interrotta al traffico a causa di fanghiglia sulla carreggiata, subito dopo il centro commerciale, in prossimità del bivio Casalicchio. Si invita a prestare la massima attenzione e a utilizzare percorsi alternativi.” Così il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane.