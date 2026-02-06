Tagliate tutte le ruote dell’auto al giornalista Calogero Giuffrida, indagini
Giuffrida ha riferito di aver notato, nei momenti immediatamente precedenti all'episodio, una jeep con cassone di colore scuro nelle vicinanze dell'auto
Quattro pneumatici tagliati nei pressi dell’arenile di Eraclea Minoa. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio al giornalista Calogero Giuffrida, collaboratore di diverse testate, la cui vettura era parcheggiata lungo la strada d’ingresso della terza spiaggia, zona che il cronista e’ solito frequentare.
Il danneggiamento, come riferito dallo stesso giornalista, si e’ verificato intorno alle 18.10 ed e’ stato gia’ segnalato alle forze dell’ordine. Nella giornata di domani sara’ presentata formale denuncia alla stazione dei carabinieri.
Giuffrida ha riferito di aver notato, nei momenti immediatamente precedenti all’episodio, una jeep con cassone di colore scuro nelle vicinanze dell’auto. Saranno gli accertamenti investigativi a chiarire il contesto dell’accaduto.