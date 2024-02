Tentano di rapinare commerciante all’uscita del bar, lui li mette in fuga: indagini 

Tentata rapina a Licata. Due malviventi, con volto travisato da passamontagna, hanno atteso il titolare all’uscita di un negozio di alimentari provando a rapinarlo. È accaduto nella serata di ieri in via Campobello. Il proprietario dell’attività commerciale, una salumeria-panineria, ha reagito mettendo in fuga i banditi. Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero anche tagliato le gomme dell’auto dell’uomo per impedirgli una eventuale fuga. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. Al via le indagini per risalire all’identità dei due balordi.