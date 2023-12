Tentato furto con spaccata in un supermercato, ladri in fuga a Naro 

Hanno tentato il furto in un supermercato con il metodo della spaccata, facendo cioè schiantare una Fiat Panda contro la vetrata dell’ingresso dell’attività commerciale. È successo a Naro dove due banditi a volto coperto sono entrati in azione al “Paghi Poco” di via Borsellino. I malviventi sono fuggiti a mani vuote poiché il sistema d’allarme li ha messi in fuga prima che potessero portare via qualcosa.

I balordi sono stati ripresi da alcune telecamere giungere sul posto con due mezzi. Una Fiat Panda, utilizzata per sfondare la vetrata, e un furgone. Alla fine sono scappati a bordo di quest’ultimo mezzo prima dell’arrivo dei carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità dei due malviventi. Al vaglio le immagini delle telecamere.