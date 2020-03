Terzo caso di Coronavirus ad Agrigento (vd)

“Abbiamo il terzo caso di Coronavirus ad Agrigento. La persona era già in isolamento, presenta i sintomi tipici del virus, e al momento si trova in isolamento domiciliare”.

Lo ha dichiarato su Facebook in diretta il sindaco di Agrigento Calogero Firetto.

“Stiamo lavorando per aumentare i posti letto in terapia intensiva, e il terzo piano dell’Ospedale San Giovanni di Dio sarà dedicato interamente ai pazienti covid-19. Colgo l’occasione per dire che non si possono aspettare tempi biblici per l’esito del risultato del tampone come è avvenuto nel caso di specie.” continua il Sindaco Firetto che agginge: “durante la conferenza con l’Ufficio di Presidenza dell’ANCI Sicilia è’ emersa come esigenza primaria quella di dotare la Sicilia di una maggiore capacità di effettuare ed elaborare i tamponi anche nei confronti di soggetti asintomatici e di aumentare le unità di personale medico e paramedico pronte ad intervenire. L’ufficio di presidenza raccogliendo le diverse sollecitazioni provenienti da numerosi sindaci ha rivolto poi un pressante invito al Governo nazionale e al Governo regionale, anche attraverso le rispettive strutture di protezione civile, ad attivare ogni procedura possibile per acquisire la disponibilità di strutture realmente adeguate ad ospitare nella massima sicurezza i cittadini sottoposti a quarantena”.