Tragedia sul lavoro in Toscana, muore operaio di Favara

Antonio Domante, 57 anni, di Favara, è morto in un incidente di lavoro nelel campagne di San Miniato, località della Toscana.

Il fatto è accaduto venerdì scorso e ha avuto risalto nazionale.

Il favarese è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava conducendo e ferito dalle lame che vengono usate per tritare il legno. L’incidente mortale

L’uomo era dipendente di una ditta che aveva avuto in subappalto da Eni i lavori per la pulizia dei terreni intorno all’oleodotto e metanodotto che da Livorno arriva a Calenzano.

A dare l’allarme è stato un collega. Sul posto, nella campagna tra San Miniato e il bacino di Roffia, è arrivato anche l’elisoccorso per il trasporto in ospedale, ma per il 57enne non c’è stato nulla da fare.

Un’inchiesta sull’incidente è stata aperta dalla Procura della Repubblica.