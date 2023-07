Tragico schianto a Caltanissetta: due morti e quattro feriti 

È di due morti e quattro feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 626 Caltanissetta – Gela, nel tratto di Capodarso.

Nello scontro tra tre vetture sono morti Giovanni Fossile, 28 anni, e Arianna Ceccarelli, 36 anni. Gravissima una ragazza di 31 anni che viaggiava insieme al ragazzo mentre un 41enne, a bordo dell’auto insieme alla 36enne, è ricoverata all’ospedale di Enna.

I primi due viaggiavano a bordo di una Citroen C1, la seconda coppia a bordo di una Toyota Yaris. Altre due persone, una donna di 40 anni e un uomo di 42 anni, a bordo di una Renault Captur sono rimasti feriti in maniera lieve. Sul posto sono in corso i rilievi da parte della polizia stradale per stabilire le cause dell’incidente.