Tragico schianto contro il guardrail: morto 52enne, ferita la moglie

Un morto e un ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada Messina-Catania. A perdere la vita un 52enne di Spadafora, nel Messinese. Ferita in modo non grave la moglie che e’ ricoverata all’ospedale di Taormina. Tornavano verso Messina. L’incidente si e’ verificato intorno all’1,45 al chilometro 4+600 nei pressi della stazione di servizio Calatabiano e dello svincolo di Giardini Naxos.

Per cause da accertare, forse per un improvviso malore, l’uomo mentre era alla guida di un Suv, un Fiat Feeemont, ha perso il controllo del mezzo che si e’ schiantato contro il guard rail nella corsia opposta. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Sul posto anche personale del 118, del Cas, e i vigili del fuoco.