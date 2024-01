Trapani troppo forte: l’Akragas ne prende 4

Batosta per l’Akragas che oggi al Provinciale di Trapani ha perso sonoramente per 4 – 1 surclassata dalla capolista che continua a marciare spedita verso la promozione in serie C. Il Trapani già dopo 5 minuti ha segnato il gol del vantaggio con Crimi per poi dilagare al 40′ con Convitto e al 45′ con Kragl.

Ripresa secondo copione con il Trapani a controllare la gara anche quando, al 67, Casadidio ha segnato il gol della staffa. Cocco, bomber granata, al 76′ ha ristabilito le distanze.

Tabellino

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Guerriero (46′ Morleo); Palermo (77′ Ba), Crimi; Kragl (56′ Bollino), Marigosu, Convitto (65′ Balla); Cocco (80′ Samake). A disposizione: Antonini, Gelli, Pipitone, Sartore. All.: Pappalardo.

Akragas (4-3-2-1): Sorrentino; Caramanno (65′ Casadidio), Cipolla, Fragapane, Rechichi; Garufo, Sanseverino (56′ Marrale), Scozzari (68′ Di Stefano); Grillo (43′ Puglisi), Di Mauro; Litteri (77′ Liga). A disposizione: Governali, Perez, Olaoye, Inzerillo. All.: Costanzo.

Arbitro: Matina (Mititelu-Bettani).

Marcatori: 5’ Crimi, 40′ Convitto, 45′ Kragl, 67′ Casadidio, 76′ Cocco.

Note: 5094 spettatori. Ammoniti: Guerriero.