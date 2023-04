Akragas in Serie D

L’Akragas torna in serie D battendo il Resuttana San Lorenzo per 2 a 0 davanti ad pubblico delle grandi occasioni con la coreografia offerta dalla curva sud degna di altre categorie.

In avvio, dopo un primo tentativo del Resuttana, sventato da Semenzin, l’attaccante argentino sfiora il vantaggio mancando la deviazione vincente sull’assist di Garufo che al 15’ si vede respingere la conclusione da Compagno.

Al 22’ arriva il vantaggio: da una rimessa laterale battuta da Dalloro, Mansour mette la palla al centro, Pavisich serve Barrera che insacca. Lo stadio esplode di gioia con l’argentino che festeggia sotto la gradinata.

Il Resuttana si affida alle giocate di Maniscalco che al 30 ed al 5’ della ripresa impegna Elezaj.

Al 27’ l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Akragas per un atterramento subito da Garufo. Il capitano si incarica della realizzazione e spiazza Compagno.

Il Resuttana tira i remi in barca, l’Akragas gestisce il risultato e al 95’ arriva il triplice fischio finale che sancisce il ritorno dei giganti in serie D e la salvezza matematica anche per i rosanero.

Il tabellino

Akragas 1 – Resuttana San Lorenzo 0

Reti: pt 22’ Barrera

Akragas: Elezaj, Baio, Vizzini, Dalloro, Neri, Barrera, Semenzin, Garufo, Pavisich, Caccetta, Mansour. A disp.: Sansone, Mannina, Lo Cascio, Bonanno, Brunetti, Briones, Noto, El Yakoubi, Vitelli. All. Terranova.

Resuttana San Lorenzo: Compagno, Giovenco, Rizzo (1’ st Mondino; 4’ st Zappulla), Morales, Santoro, Punzi, Maniscalchi, Pucci, Birardi, P. Clemente, Lo Grande. A disp.: Tomaselli, Arusa, Martignetti, Mercanti, Cacicia, Gallo, Clemente. All. Giannusa.

Arbitro: Lo Gaglio di Trapani.

Ammoniti: pt. 9’ Lo Grande,

“Abbiamo fatto una promessa alla città e l’abbiamo mantenuta”, ha detto il presidente Deni. “Siamo in serie D e adesso ci godiamo la festa”.

Lacrime di gioia anche per la vicepresidente.