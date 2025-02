“Truffa sui terreni per ottenere contributi pubblici”, chiesto processo per 9 imprenditori 

Il procuratore europeo Amelia Luise ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di nove imprenditori agricoli accusati di truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea.

Si tratta di Emanuele Carlino, 27 anni, di Canicattì; Michele Carlino, 75 anni, di Canicattì; Antonio Milazzo, 79 anni, di Canicattì; Salvatore Tavella, 36 anni, di Canicattì; Alessandra Mareri, 57 anni, di Rieti; Marianna Carlino, 29 anni, di Caltanissetta; Angelo Burgio, 33 anni, di Licata; Giuseppe Carlino, 33 anni, di Rieti; Maria Cristina Giarratano, 29 anni, di Licata. Sotto inchiesta anche quattro aziende agricole: “Terre di Agrigento srl”, “Sapori e saperi mediterranei srl”, “Profumi e sapori di Sicilia srl”, “Adamo srl”. La prima udienza preliminare è fissata per il 3 aprile davanti il giudice Iacopo Mazzullo, chiamato a decidere se disporre o meno il rinvio a giudizio.

Secondo l’inchiesta – coordinata dai pm Calogero Ferrara e Amelia Luise – gli imprenditori avrebbero dichiarato di avere in gestione alcuni terreni, che in realtà erano di proprietà dell’Ismea o confiscati, inducendo in errore l’Unione Europea e ottenendo così contributi europei o regionali per un importo complessivo di oltre seicentomila euro. In particolare, sempre secondo quanto contestato dalla Procura Europea – avrebbero certificato la disponibilità di particelle a titolo di affitto quando in realtà le stesse risultavano confiscate o di proprietà di Ismea, l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Calogero Meli, Salvatore Pennica, Giuseppe Barba, Giuseppe Riso ed Eleonora Cacciatore.