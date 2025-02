Tunisino ucciso a colpi di pistola a Ribera, arrestato 51enne 

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Mahjoub Aymen, il trentunenne tunisino ucciso a colpi di pistola lo scorso 10 febbraio nel centro di Ribera. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sciacca e i militari della Tenenza di Ribera hanno arrestato un 51enne. L’indagato, originario di Ribera, è stato catturato sabato pomeriggio a Porto Empedocle. L’omicidio si è consumato lo scorso lunedì in via Buonamici, a pochi passi dal municipio di Ribera.

Mahjoub Aymen si trovava nei pressi di un bar in compagnia di alcuni connazionali quando da un’auto in corsa sono stati esplosi almeno tre colpi di arma da fuoco. A nulla è servita la disperata corsa verso l’ospedale Fratelli Parlapiano dove il tunisino è deceduto subito dopo. Immediatamente dopo il delitto è stata avviata l’attività di indagine, coordinata dalla procura di Sciacca, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 51enne. Decisive, in tal senso, sono state le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza della zona.

È ancora da mettere a fuoco, invece, il movente. In un primo momento si era pensato ad un regolamento di conti tra connazionali maturato nell’ambito di conflitti per il traffico di stupefacenti. Il gip, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito il 51enne è stato trasferito nella casa circondariale di Sciacca.