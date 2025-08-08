Agrigento

Turista in auto percorre contromano via Atenea, evitato incidente

Soltanto grazie al richiamo di un dipendente di un esercizio commerciale si è evitato un incidente

Momenti di panico l’altra sera nel centro di Agrigento dove una turista italiana al volante di un’auto ha percorso un lungo tratto di via Atenea in contromano. La donna, in compagnia del fidanzato, non si è accorta dei segnali e ha imboccato il salotto buono della città nel senso opposto.

Soltanto grazie al richiamo di un dipendente di un esercizio commerciale si è evitato un incidente. Dalla parte opposta, infatti, stava salendo un’altra auto che ha frenato bruscamente per non tamponare. La turista, dopo aver capito l’errore, si è allontanata da via Atenea questa volta percorrendo l’arteria nel giusto senso di marcia.

