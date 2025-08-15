Ubriaco alla guida a Porto Empedocle, patente sospesa e denuncia 

Apertura

Un sessantenne agrigentino è stato così fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza

Si è messo al volante della sua automobile nonostante avesse alzato un pò troppo il gomito. La sua andatura – nei pressi dei semafori di Porto Empedocle – non è passata inosservata con delle manovre pericolose che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità degli automobilisti.

Un sessantenne agrigentino è stato così fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattata anche la sospensione della patente di guida. I militari dell’Arma, notando l’auto che procedeva a zig zag, hanno deciso di intervenire fermando il conducente. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo. 

