Uccide imprenditore e spara ai genitori ma è incapace di intendere e volere: assolto 

Lo scorso febbraio uccise a colpi di pistola un imprenditore nella piazza di Palma di Montechiaro poco dopo aver sparato ad entrambi i genitori in casa ma non può essere condannato poiché dichiarato incapace di intendere e volere. Lo ha stabilito la Corte di Assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, che ha così assolto Angelo Incardona, 45 anni, di Palma di Montechiaro. L’uomo sarà comunque sottoposto a misura di sicurezza che consiste nel ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza restrittive “per un periodo non inferiore a 10 anni e, comunque, fino a che permarrà la pericolosità sociale dell’imputato”. La decisione arriva in seguito alla perizia effettuata dallo psichiatra Armando Inguaggiato secondo la quale l’uomo è totalmente incapace di intendere e volere. La procura di Agrigento, con il pm Maria Barbara Grazia Cifalinò, aveva chiesto l’assoluzione per lo stesso motivo. Incardona era accusato di omicidio, lesioni personali e porto illegale di arma clandestina.

L’uomo, il 10 febbraio dello scorso anno, ha prima sparato ai genitori con una pistola Beretta 92 FS con matricola abrasa e poi, uscito di casa, ha ucciso l’imprenditore Lillo Saito, 65enne socio dell’impresa di gelati “il Gattopardo”. La vittima è stata stata raggiunta in piazza Provenzani dal killer che, a distanza ravvicinata mentre l’uomo si trovava in auto, avrebbe esploso quattro colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto alla testa. Incardona sarebbe poi tornato a casa e raccontando tutto alla moglie che lo ha convinto a costituirsi e lo ha accompagnato al Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. L’imputato è difeso dall’avvocato Calogero Li Calzi. I familiari della vittima sono rappresentati dall’avvocato Calogero Meli.