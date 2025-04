Ucciso a coltellate a 16 anni, fermato un ventiduenne: trovata l’arma del delitto 

Questa notte, in esito all’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, il Pubblico Ministero ha emesso il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne di Francofonte, ritenuto gravemente indiziato per l’omicidio di Lucifora Nicolò, commesso la notte tra il 19 e il 20 aprile 2025, in Francofonte.

Le attività investigative condotte nell’immediatezza del fatto dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa coadiuvato dai Carabinieri della Stazione di Francofonte e dell’Aliquota Operativa di Augusta, hanno consentito, attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza, le escussioni testimoniali e il sopralluogo sul luogo dell’evento, di riscostruire la dinamica dell’evento e individuare il presunto autore dell’omicidio, avvenuto all’esterno di un locale molto frequentato dai giovani del luogo. Nel corso del sopralluogo è stato rinvenuto e sequestrato il coltello a scatto con cui è stato ferito e ucciso il 16enne. Il movente alla base della lite è in corso di accertamento.