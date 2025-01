Vetrina di “Acqua&Sapone” in frantumi, incidente o azione mirata?

La saracinesca del negozio “Acqua&Sapone” in via Carlo Alberto, a Canicattì, è stata gravemente danneggiata e la vetrina è andata completamente in frantumi. Il fatto è accaduto la scorsa notte. A fare la scoperta è stato il titolare dell’esercizio commerciale che ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini. Non è chiaro se quanto accaduto sia un gesto mirato, con qualcuno che volontariamente ha tentato di distruggere la vetrina magari per mettere a segno un furto, oppure di un incidente stradale. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.