Villaseta, operaio trova fucile e munizioni risalenti alla guerra mentre ristruttura immobile 

Arma e munizioni erano in dotazione al Regio Esercito nel periodo compreso tra il 1891 e il 1945

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Impegnato nei lavori di ristrutturazione di un casolare trova, interrati, un fucile Mannlicher-Carcano modello 91 e 173 munizioni calibro 6,5×5,52. Arma e munizioni erano in dotazione al Regio Esercito nel periodo compreso tra il 1891 e il 1945.

La scoperta è avvenuta in una campagna nel quartiere di Villaseta, alla periferia di Agrigento.

Il proprietario del terreno, un imprenditore agricolo cinquantenne, ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato e repertato armi e munizioni per inviarle agli enti preposti. 

Villaseta, operaio trova fucile e munizioni risalenti alla guerra mentre ristruttura immobile 
