Violenza sessuale, 25enne agrigentino finisce a processo 

A giudizio per violenza sessuale e lesioni aggravate: un giovane, originario di Canicatti’ ma residente a Favara, pochi mesi dopo l’arresto sara’ processato con l’accusa di avere approfittato dello stato di ubriachezza di una conoscente per abusare di lei. La vicenda risale allo scorso 10 novembre. Il venticinquenne, mentre si trovava nella sua abitazione con una conoscente, l’avrebbe costretta, in due circostanze, prima sul divano e poi sul letto, a subire rapporti sessuali “nonostante – e’ l’atto di accusa del pubblico ministero Gloria Andreoli – l’esplicito dissenso” della ragazza.

Vittima che, peraltro, avrebbe riportato delle ecchimosi sul collo, sul braccio e sulle cosce oltre a un taglio sul dito. La denuncia, presentata nei giorni successivi, ha fatto partire le indagini sfociate, alcuni mesi dopo, nel provvedimento cautelare. La Procura, in seguito, ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Salvatore Virgone, non ha chiesto riti alternativi e il dibattimento, davanti ai giudici della seconda sezione penale, presieduta da Wilma Angela Mazzara, iniziera’ il 17 settembre.