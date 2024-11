“Violenza sessuale su minore ad Aragona”, concluse le arringhe: a dicembre la sentenza

Battute finali del processo a carico di quattro giostrai accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, all’epoca dodicenne, che sarebbe avvenuta durante nel 2015 in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Fatima ad Aragona. Questa mattina, con la discussione dell’avvocato Riccardo Gueli (in sostituzione dell’avvocato Maurizio Buggea), sono terminate le arringhe del collegio difensivo. Quattro le persone che siedono sul banco degli imputati: Riccardo Fonte, 65 anni, di Caltanissetta; Bogdan Petru Corcoz, 27 anni; Vasile Lucian Isache, 30 anni; Costantin Cosmin Babiuc Pavel, 30 anni. Per tutti il pm Elenia Manno ha chiesto la condanna a 14 anni di reclusione.

I giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, hanno rinviato l’udienza al prossimo 16 dicembre per le repliche e la sentenza. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazzina. È stata proprio l’adolescente, dopo aver raccontato l’episodio alla madre, a denunciare l’accaduto. Accuse poi confermate anche in sede di incidente probatorio. Durante il processo, però, non sono mancati i colpi di scena come quando due amiche nel corso della testimonianza in aula hanno ritrattato quanto dichiarato in fase di indagine preliminare. La ragazzina si è costituita parte civile tramite gli avvocati Daniela Posante e Antonella Arcieri. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Salvatore Cusumano , Samantha Borsellino, Marcello Lus e Valentina Burgio.