‘Voleva violentarmi’, accoltellato da nuora in un b&b

Giovanni Anguzza, 65 anni, è stato accoltellato in un bed & breakfast nel centro storico di Trapani non distante dal Palazzo di Giustizia. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sarebbe stato colpito dalla nuora che ha dichiarato di aver agito per difendersi da un tentativo di violenza sessuale da parte del suocero.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui l’uomo esce dal b&b e poi cade per terra. Gli agenti della Volante indagano sull’episodio. L’uomo aveva tentato di sviare le indagini dicendo di essere stato colpito da un nordafricano.