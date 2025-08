HJT Crypto guida la rivoluzione del cloud mining di Ripple: usa XRP per avviare gratuitamente da remoto le macchine per il mining di Bitcoin e guadagnare facilmente 50.000 $ al giorno

Cavalcando il rinnovato slancio rialzista di XRP, HJTCrypto ha annunciato il lancio ufficiale dei suoi contratti di cloud mining XRP basati sull’intelligenza artificiale: pagamenti giornalieri, zero hardware e automazione completa sono ora disponibili per gli utenti di tutto il mondo.

Per gli investitori che detengono una grande quantità di XRP, HJTCrypto offre un modo sicuro, conforme e scalabile per convertire i propri asset in una fonte di reddito passivo ad alto rendimento. Gli utenti non devono vendere le proprie posizioni o assumersi il rischio di fluttuazioni del prezzo delle valute. Devono solo ricaricare e acquistare contratti di potenza di calcolo per ottenere automaticamente un reddito stabile ogni giorno. Come guadagnare con il cloud mining? Il mining di criptovalute tradizionale richiede ingenti investimenti hardware, configurazioni tecniche complesse e un consumo di elettricità continuo, ma ora il cloud mining ha completamente cambiato tutto questo. Gli utenti possono facilmente partecipare al mining semplicemente noleggiando potenza di calcolo remota tramite piattaforme online.

Sullo sfondo della continua crescita del mercato globale delle criptovalute, HJTCrypto ha lanciato ufficialmente il piano di incentivi per i nuovi utenti del mining di XRP, con “soglia zero, rendimenti elevati” come principio fondamentale, per aiutare nuovi e vecchi utenti a partecipare facilmente al mining di valute digitali. La piattaforma è rapidamente diventata il fulcro del settore grazie al suo innovativo meccanismo di ricompensa, alla selezione flessibile dei contratti e al modello di profitto trasparente.

Crypto

Ora disponibile il mining XRP completamente automatizzato

Il nuovo contratto XRP di HJTCrypto è basato sull’allocazione in tempo reale tramite intelligenza artificiale e gli utenti possono estrarre XRP o passare automaticamente ad altri asset popolari come BTC, ETH, DOGE e USDC in base alle condizioni di mercato. Le ricompense giornaliere saranno emesse nella criptovaluta preferita dall’utente, in modo completamente automatizzato e disponibile in tutto il mondo.

Inizia a guadagnare in soli tre semplici passaggi :

1. Registrati : crea un account e ricevi un bonus di benvenuto di $ 12 .

2. Scegli un piano : seleziona un contratto a breve o lungo termine (disponibile da 1 a 50 giorni).

3. Inizia a guadagnare : tieni traccia delle tue ricompense giornaliere e ritirale nel tuo token preferito.

Le caratteristiche principali dei nuovi contratti di mining XRP lanciati includono :

– Pagamenti XRP giornalieri: automatici, non sono richiesti hardware o configurazioni;

– Flessibilità multi-asset: BTC, ETH, DOGE, XRP o USDC;

– Motore di ottimizzazione AI: commutazione in tempo reale, rendimenti massimi;

– Controllo basato su Web e app: 100% remoto e compatibile con i dispositivi mobili;

– Protezione del capitale: restituzione totale del capitale alla scadenza del contratto.

Contratti minerari flessibili per soddisfare diverse esigenze di budget

HJTCrypto offre una varietà di contratti di cloud mining basati su XRP, progettati per consentire flessibilità, reddito prevedibile e gestione efficace del rischio:

Contratto da $ 12 – 1 giorno – guadagna $ 0,6

Contratto da $ 100 – 2 giorni – guadagna $ 3,5 al giorno

Contratto da $ 500 – 5 giorni – guadagna $ 6,25 al giorno

Contratto da $ 5.000 – 30 giorni – guadagna $ 75,00 al giorno

Contratto da $ 10.000 – 40 giorni – guadagna $ 170,00 al giorno

Clicca qui per visualizzare il contratto completo .

Crypto

La tecnologia garantisce la sicurezza e i profitti sono trasparenti e tracciabili

HJTCrypto utilizza diverse tecnologie di crittografia e soluzioni di archiviazione con separazione hot e cold wallet, ed è sottoposto a verifica da parte di un’organizzazione terza per garantire la sicurezza delle risorse e dei dati degli utenti. I profitti della piattaforma vengono liquidati automaticamente ogni giorno e gli utenti possono visualizzare lo stato della potenza di calcolo e i dettagli dei profitti in tempo reale tramite l’APP o il sito web ufficiale, realizzando così la “visualizzazione del processo di mining”.

Valutazione degli utenti e riconoscimento del mercato

Dal suo lancio, HJTCrypto ha attratto oltre 9 milioni di utenti in tutto il mondo e il suo modello “soglia bassa + elevata flessibilità” è stato ampiamente elogiato. Un utente dagli Stati Uniti ha dichiarato: “Grazie ai premi di accesso e invito, posso guadagnare 50.000 dollari extra al mese. Grazie al mining a contratto, ho davvero ottenuto un reddito passivo”.

Informazioni su HJTCrypto

HJTCrypto è la piattaforma di servizi di cloud mining leader a livello mondiale, basata su mining farm autocostruite e sulla potenza di calcolo di pool di mining congiunti, per fornire agli utenti soluzioni di mining di valute digitali sicure ed efficienti. La piattaforma aderisce al concetto di “utente al primo posto” e si impegna ad abbassare la soglia di partecipazione del settore attraverso l’innovazione tecnologica e promuovendo lo sviluppo di una finanza inclusiva.

Per maggiori dettagli e opzioni di partecipazione, visita: https://hjtcrypto.com

Disclaimer: Le informazioni fornite in questo comunicato stampa non costituiscono una sollecitazione all’investimento, né una consulenza in materia di investimenti, consulenza finanziaria o una raccomandazione di trading. Il mining e lo staking di criptovalute comportano rischi e possono comportare la perdita di fondi. Si raccomanda vivamente di effettuare la due diligence, inclusa la consultazione di un consulente finanziario professionista, prima di investire o fare trading su criptovalute e titoli.